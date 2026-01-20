歌人の俵万智さんが20日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。息子が学んでいることに夢中なことを明かした。黒柳徹子から「息子さん今何歳におなりに？」と聞かれ、俵さんは「今22歳ですね。大学生です」と答えた。俵さんは「私が言葉好きっていうのがあったのかもしれないですけど、国語学っていう。日本語を言語学的に研究するっていう。うらやましいです」と語り「大学の授業のプリントとか持って帰っ