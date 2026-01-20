【都市伝説解体センター 発売一周年記念 全国解体大巡廻】 開催期間：2月20日～ 順次 会場：有楽町マルイなど 集英社ゲームズは、イベント「都市伝説解体センター 発売一周年記念 全国解体大巡廻」を2月20日より全国5都市で開催する。会場は東京都の有楽町マルイなど。 本イベントはアドベンチャー「都市伝説解体センター」の発売1周年を