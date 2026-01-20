疲れをしっかり取る休日の過ごし方は何か。禅僧の枡野俊明さんは「疲れを取る一番の方法は『寝る』ことだが、長く寝ればいい、というものでもない。『時間に使われている』状態になるとよくないので、少しでも自分の心が動きそうなことを見つけて、やってみるといい」という――。※本稿は、枡野俊明『疲れない心をつくる休息の作法』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／lielos※写真はイメージです - 写