女優・モデルの新木優子（32歳）が、1月20日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“原宿の思い出”を語った。19日に東京・原宿で開催されたDiorのイベント「ディオール アディクト キャンディ ショップ」プレビューに登場した新木が、番組のインタビューに対応。開催地の原宿にちなみ、“原宿での思い出”について質問を受ける。これに新木は「原宿の竹下通りでスカウトされたのがきっかけでこの芸能界に入っ