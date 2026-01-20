ゴディバ ジャパンは、阪急うめだ本店で開催される『阪急バレンタインチョコレート博覧会2026』で、日本各地の名産品をテーマにしたオリジナルチョコレートドリンク「ゴディバ 47ショコリキサー」を、2026年1月21日から29日までの9日間、店舗限定で販売する。【全47種のショコリキサーの画像はこちら】各都道府県の名産品からインスピレーションを得て開発したオリジナルチョコレートドリンク〈全47種のショコリキサーをラインアッ