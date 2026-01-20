2025年、名古屋・栄で75歳の女が運転する乗用車が暴走し、7人がケガをした事件。初公判で、女が免許証を自主返納したことが明かされました。岐阜県可児市の無職・中田明美被告(75)は2025年4月、栄にある商業施設の地下駐車場を出る際に、ブレーキとアクセルを踏み間違えて車を暴走させ、乳児ら男女7人をはね、重軽傷を負わせた罪に問われています。20日の初公判で、中田被告は起訴内容を認めたうえで、「被害に遭われ