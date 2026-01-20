立候補予定者説明会岡山県庁 岡山県選挙管理委員会が20日、衆議院選挙の立候補予定者説明会を県庁で開きました。5つの政党から17の陣営の関係者が出席しました。岡山1区が5陣営、2区が4陣営、3区が3陣営、4区が5陣営です。 選管の担当者らが立候補の届け出の必要事項や選挙運動の注意点などを説明し、選挙に関連する法令を守るよう呼び掛けました。 （岡山県選挙管理委員会／近藤利信 事務局長）「極めて短い時間