都市の名前を中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「巴黎」の意味は？中国語で「巴黎」と表す都市の名前はなんでしょう？ヒントは、「花の都」と称される都市です。いったい、中国語で「巴黎」と表す都市とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「パリ」でした！パリは、フランスの首都であり、セーヌ川の中流域に位置する都市。ファッシ