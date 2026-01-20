阪神は２０日、「ＴＯＲＡＣＯＤＡＹ２０２６」を５月１５日〜１７日の広島３連戦（甲子園）で開催することを発表した。今年はＴＯＲＡＣＯに人気の８選手がメインビジュアルに登場。ペンキで汚れたカラフルな作業服に身を包み、テーマの『ハチャメチャかわいい』通りの、はじけた笑顔に注目だ。入場者プレゼントとして、１５、１６日は「ＴＯＲＡＣＯユニホーム」、１７日は「「ＴＯＲＡＣＯニットバック」が配布される。