岩田康誠騎手＝栗東・フリー＝が１月２１日から約１か月、美浦に滞在することが２０日、分かった。その後も春シーズンは調教をつける馬の状況に応じて、再度の滞在を含め、美浦にも積極的に出向く方針。今週は２４日こそ京都での騎乗だが、２５日はノースブリッジとのコンビで臨むアメリカＪＣＣなど中山で騎乗し、その後１か月は関東を主戦場にする予定となっている。岩田康騎手は以前からホウオウビスケッツなど、コンビで重