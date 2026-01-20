浜岡原発の再稼働に向けた審査を巡り中部電力が不正にデータを操作した問題で、20日、林社長が静岡･鈴木知事に謝罪しました。自身の進退については明言を避けました。（記者）「午前11時です。中部電力の林社長が県庁を訪れました。どのような説明を行うのでしょうか」20日、鈴木知事のもとを訪れた中部電力のトップ・林欣吾社長。（中部電力林 欣吾 社長）「県民の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしております。心