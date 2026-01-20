全日空は、20日午後、静岡空港を発着する札幌線・沖縄線を2026年10月から運休することを発表しました。現在、全日空は、静岡空港を発着とする札幌線と沖縄線を毎日1往復運航していますが、両路線とも10月1日から運休することを発表しました。運休の背景としては、静岡線での赤字が17年間続いていることや、燃料費などのコスト増により国内線の利益率が大幅に低下していることなどを挙げています。全日空は2009年の開港当初から静岡