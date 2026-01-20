バランス領域の新ブランドタイヤ『フィネッサ』ブリヂストンは、新ブランド『フィネッサ（FINESSA）』の第一弾商品となる乗用車用タイヤ『フィネッサHB01（エイチビー・ゼロワン）』を2月1日より発売する。【画像】ブリヂストン乗用車用新ブランド『フィネッサ』の第一弾はHB01！東京オートサロン2026のブースと合わせてチェック全19枚ブリヂストンはこれまでプレミアム領域の『レグノ（REGNO）』やベーシック領域の『ニューノ（