プロボクシング前IBF世界バンタム級王者の西田凌佑（29＝六島）が20日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、前日19日に第2子となる女児が誕生したことを報告した。「1月19日に第二子となる女の子が産まれました！！家族も増えて、頑張る気持ちがさらに高まりました！！試合まで残り26日しっかり仕上げます」西田は2月15日に大阪市住吉区の住吉スポーツセンターでIBF世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦に臨み、同級6位の