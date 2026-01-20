気象庁はきょう、向こう3か月の天気の見通しを発表しました。太平洋側を中心にしばらくは雨の少ない状況が続きそうで、火の元に十分注意するよう呼びかけています。気象庁がきょう発表した2月から4月の3か月予報によりますと、向こう3か月の平均気温は北日本から西日本では平年よりも高くなり、沖縄・奄美ではほぼ平年並みとなる見込みだということです。また、3か月を通した降水量は、▼北日本・東日本と西日本の日本海側ではほぼ