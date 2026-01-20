ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が20日までに自身のインスタグラムを更新。ハイトーンヘアのニット姿を投稿した。自身のインスタグラムで「肩が直角すぎて気になる」とつづった。そして写真ではハイトーンヘアのニット姿を投稿した。ネットでは「スタイル抜群」「めちゃくちゃかわいい」「お美しい」「魅力満載」などの声が上がった。