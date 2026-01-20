男性の薄毛について、女性はどのような印象を持っているのでしょうか。アンケート調査によると、薄毛の人に恋愛感情を持ったことがない女性が53.3%に上り、2人に1人以上が「恋愛対象外」と考えていることが明らかになりました。また治療によって改善した場合には「印象が良くなる」と回答した女性が64.6%で、薄毛対策が印象改善につながる可能性も示されています。【写真】56歳美容家、ハワイ挙式同年代の友人が青ドレスで祝福調