大雪が見込まれる21日・22日は、県内の列車に運休や遅れが発生する可能性があります。秋田新幹線を含め、多くの路線で影響が出る見通しです。JR秋田支社が発表した、21日、22日の運転の見通しは次の通りです。21日に終日、運休や遅れの可能性がある路線と区間です。秋田新幹線秋田―盛岡（岩手）田沢湖線大曲－盛岡（岩手）奥羽線院内－真室川（山形）※終日運転をとりやめ院内&