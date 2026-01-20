タウンエースなのにランクル300顔！脳がバグる「RIDE+TECH タウンエース」「東京オートサロン」といえば、見たことがある車種なのにどこか違和感があるモデル、ある車種とある車種の「キメラ」のようなモデルなど、など「脳がバグる」ようなカスタムカーが展示されることも多く、来場者を良い意味で困惑させてくれます。2026年1月9日から11日にかけて、千葉県千葉市の幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」にも、トヨタ