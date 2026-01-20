イチゴ農家が自慢のイチゴを持ち寄り、出来栄えを競う共済会が岡山市の行われました。 【写真を見る】イチゴの共進会に8品種26点が出品今年は冬の冷え込みの影響で甘みが強い【岡山】 （福田雅アナウンサー）「真っ赤に熟れたおいしそうないちごが並んでいます。会場には甘い香りが広がっています」 岡山市役所で開かれた共進会には市内にある農家17戸から甘みと酸味のバランスがとれた「ゆめのか」や色づきのいい「ス