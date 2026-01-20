ゴルフ界きっての釣り好き女子、藤田さいきが自身のインスタグラムを更新。「年に一度のビッグイベントがいよいよやってきました!! 釣りフェス2026 in Yokohama」と紹介すると、「今年も釣りの師匠である石坂衣里さん、そして女子プロゴルフ釣り部のエース永井花奈ちゃんと一緒に朝一番からイベントを堪能してきました」と嬉しそうに投稿した。【写真】グッズ選びに熱心な藤田さいきとコンプリートしたアクリルキーホルダー入場ゲ