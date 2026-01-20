吉田沙保里が自身のインスタグラムを更新。グアムでゴルフを満喫する様子を、迫力ある動画や写真とともに公開した。【動画】ダイナミックな吉田沙保里の海越えショット投稿では「グアムのゴルフ場は初めてだったけど海がとても綺麗で楽しかったです」と、グアムの名門コース「ソノ・フェリーチェCCグアム・マンギラオ」を初訪問した感想をつづり、「素敵なメンバーでエンジョイゴルフ最高」と、仲間たちとの充実したラウンド