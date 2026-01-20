歌手の藤あや子（64）が19日、自身のブログを更新。手作り湯豆腐の“おうちごはん”を披露した。【写真】「どんなお味かなぁ…」「美味しそう」藤あや子流の手作り湯豆腐藤は「おうちごはん」と題し、卓上コンロや鍋、新鮮な材料が並んだ食卓の様子を投稿。豆腐は「温泉で作ったお豆腐」だといい、「プルプルで最高に美味しい」と文章でそのおいしさを伝えた。藤の作る湯豆腐はシンプルな“豆腐のみ”のスタイルではなく、多