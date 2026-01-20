高市早苗首相高市早苗首相が就任してから21日で3カ月となった。日々の行動を分刻みで記録した記事「首相動静」を分析すると、会食や私用による外出は少なく、議員宿舎や公邸で資料を読み込む“おこもり”を好む行動パターンが浮かぶ。2月8日投開票の衆院選では「働いて、働いて、働いてまいります」と宣言した首相に国民の審判が下される。外遊期間を除き、「官邸に入る」など記録された最初の活動から最後までの時間の長さを