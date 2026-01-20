練習を公開した巨人の泉口＝川崎市のジャイアンツ球場巨人の泉口友汰内野手が20日、川崎市のジャイアンツ球場で練習を公開した。打撃練習で球を鋭くはじき返し、ノックでは堅実なグラブさばきを披露。昨季は出場133試合でリーグ2位の打率3割1厘をマークした。3年目の今季はさらなる飛躍を期し「勝負強い打撃を目指してやっていきたい。全ての面でレベルアップする」と引き締まった表情で語った。昨季途中で加入し、11本塁打を