最高裁は20日までに、東名高速道路で2017年、あおり運転で車を停車させて事故を起こし、4人を死傷させたとして自動車運転処罰法違反などの罪に問われた石橋和歩被告（34）の上告を棄却する決定をした。懲役18年の判決が確定する。