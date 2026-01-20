衝突事故を起こした列車＝19日、スペイン・コルドバ近郊（ゲッティ＝共同）【パリ共同】スペイン南部コルドバ近郊で18日、高速列車が脱線して別の高速列車に衝突した事故の死者は少なくとも40人になった。スペインメディアが19日伝えた。サンチェス首相は同日、現場を視察。事故原因の徹底究明を約束し、22日深夜まで3日間喪に服すと宣言した。車両の損傷が激しく、依然として車内に閉じ込められた行方不明者がいるとみられ、