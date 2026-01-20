広島の新井貴浩監督が２０日、都内ホテルで行われたプロ野球１２球団の監督会議に出席した。１７日に現役引退を発表した前広島・田中広輔氏についても言及し、次のステージに向けて「頑張れよというふうには言った」と明かした。１２年の現役生活にピリオドを打った田中に対して「今後、彼にとってはまた新しいスタートになる。どの道に行くにせよ、新しいスタート。そこに向けて頑張れよっていうふうには言った」と話した。