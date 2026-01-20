ミュージシャンDAIGO（47）が20日、NHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）にゲスト出演。怒りの感情がないと明かした。番組では「怒りの回避術」についてトーク。DAIGOは自身に怒りの感情がないと明かすと「怒るよりも怒られたい、マジでって感じですね」とジョークを交えて説明。驚いた鈴木奈穂子アナウンサーが「ご家族だと距離が近くて、例えばお子さんにイライラしちゃったり、夫婦間でイライラしちゃったりとかないです