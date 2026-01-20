高市総理は衆議院選挙を1月27日に公示し、2月8日に投開票を行うと表明した。1月20日の「武田砂鉄ラジオマガジン（文化放送）」では、東京科学大学教授の中島岳志が政治を見る時の座標軸について語った。 中島「政治を見る時は右、左ではなく、別の座標軸で見た方がいいと思っているんです。 政治というのは大きくお金の問題と価値観の問題を扱っています。お金の問題というのは税金を集めて、どこにお金を使っていくのかという予