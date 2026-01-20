立憲民主党の安住淳幹事長は2026年1月19日、同党と公明党が結成した新党「中道改革連合」の綱領を発表する記者会見で、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設について、「ストップすることは現実的ではない」と語った。この発言に対し、さまざまな声がSNS上で上がっている。公明・岡本政調会長「スタンスが変わっているということはない」安住氏は19日、辺野古移設に関する考えについて、「（民主党政権時代には）