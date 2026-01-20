奄美大島・宇検村で20日午後、商工会事務所の一部を焼く火災が発生しました。 瀬戸内警察署によりますと、20日午後0時半ごろ、宇検村湯湾の宇検村商工会事務所から火が出たと、職員から119番通報がありました。 火はおよそ30分後に消し止められましたが、この火事で、鉄筋コンクリート2階建ての事務所の一部およそ30平方メートルが焼けました。 建物の1階が事務所になっていて、午前中は職員1人が勤務していました