カルビーは1月26日から、「堅あげポテト 味噌カツ味」を発売する。価格はオープン（想定価格864円／税込み）。今回登場するのは、“噛むほどうまい！”堅い食感の「堅あげポテト」から、名古屋の食文化を象徴する味噌カツの味わいを再現した東海エリア限定の土産商品。甘味のある味噌ソースのコクに肉のうま味がじんわり広がるパンチのある味わいで、噛むほどにおいしさが増し、少量でも満足感を得やすい仕立てとした。カルビーは