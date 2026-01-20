Koko（Vo.Ba）とKana（Gt）によるロックバンドYURERUKOが1st EP『ケンカしようぜ！』を2026年1月7日に配信リリースした。2024年に結成以降、「揺れる恋心」をテーマとして活動してきた彼女たちの楽曲は、TikTokでの”恋バナ”がモチーフになっているという。今作の表題曲「ケンカしようぜ！」（元東京カランコロン・いちろーが編曲）をはじめ、恋心を包み隠さず真っすぐ表現した6曲はどこまでもピュアで、内に秘めた面倒くさい気持