アジア・コモディティ騰落率ランキング＝01/20営業日時点＝ 上海銅 0.58％ 大連とうもろこし -0.43％ 上海異形鉄筋 -0.63％ 大連ポリエチレン -0.91％ 上海ゴム -0.95％ 上海重油 -1.33％ ＊数値は前日比％