（伊藤 薫平 キャスター）「『中道改革連合』としての初の街頭演説が行われています。新たな軸ができたことを主張しています」20日朝、浜松駅前。演説をしていたのは、新党「中道改革連合」に立憲民主党から入った源馬謙太郎衆院議員と、公明党から入った西園勝秀衆院議員です。両党の静岡県内組織の役員を務めてきた2人で、新党の活動をスタートさせました。（中道･元立憲･静岡8区源馬 謙太郎 衆院議員）「まず、こ