群馬・前橋市で土手の下草が燃える火事があり、強風にあおられた火が近くの住宅に燃え広がり、あわせて6棟が焼けました。20日午前10時半ごろ、前橋市富士見町横室で、目撃者から「土手の下草が燃えている」と119番通報がありました。消防などによりますと、土手の下草が燃えたほか、火は強風にあおられ近くの住宅に燃え広がり、これまでに6棟が焼けたということです。消防車などあわせて19台が出動し、消火活動を続け、約3時間後に