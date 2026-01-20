20日午後、愛知県みよし市で火事があり、消防が消火活動にあたっています。みよし市三好町消防によりますと、20日午後4時すぎ、みよし市三好町で「黒煙が出ている。爆発音がする」などと119番通報が相次ぎました。建物から出火したとみられていて消防が消火活動にあたっています。いまのところけが人や逃げ遅れた人がいるかは分かっていません。