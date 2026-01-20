農林水産省は20日、農業協同組合（JA）などの出荷業者と卸売業者が2025年産米を昨年12月に売買した「相対取引価格」を発表した。玄米60キロ当たりの全銘柄平均で前月比418円下がり3万6075円だった。2カ月連続で下落した。