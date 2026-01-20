去年1年間に日本を訪れた外国人旅行者が初めて4000万人を突破しました。国土交通省によりますと、去年1年間で日本を訪れた外国人旅行者はおよそ4270万人で、2024年のおよそ3690万人を大幅に上回り、過去最多となりました。また、訪日外国人旅行者が使った金額もおよそ9兆5000億円で、過去最高となりました。政府は2030年に6000万人の外国人旅行者の受け入れを目指していて、金子国土交通大臣は会見で「目標に向けて様々な政策を行