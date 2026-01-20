フリーアナウンサーの長野智子（63）が20日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、高市早苗首相（自民党総裁）が23日召集の通常国会冒頭で衆院を解散し、衆院選を「27日公示、2月8日投開票」の日程で実施すると正式表明したことに言及した。19日に行われた会見の記事を取り上げて「税金を600億円も注ぎ込んで、政策ではなく自分の信を問うと。。問われたところで、通常国会も開かず、政策転換の箇条書きだけ見せられて、国会でそ