人気女子格闘家のぱんちゃん璃奈（３１）が１９日、自身のインスタグラムを更新。ばっさり金髪ショートカットにした姿を公開した。「５時間かけて、ボーイッシュにしました。全髪ブリーチも金髪も１６歳以来です。格闘技に出会ってこんなに短いのも初めて。ミルクティー金髪ピース」と雰囲気一変ショットとともに綴った。コメント欄などでは「めちゃ似合ってる！」、「うわぁ〜可愛い！」、「とにかくカワイイし、更に好き