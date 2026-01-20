全国のローソンでは2026年1月20日から2月2日まで、対象商品の購入でオリジナルエコバッグがもらえる「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」キャンペーンを開催しています。好きなデザインが選べる♡今、対象のドリンクを4点購入すると、「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」のデザインのカラフルなオリジナルエコバッグがもらえます。デザインは全3種類。好きなデザインが選べます。対象商品は以下の通りです。・キリン 午後の紅茶 ミルク