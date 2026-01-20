2026年1月20日現在、夢庵の公式Xはお得なクーポンを公開しています。夢庵の公式Xで公開しているクーポンは23種類あります。丼も定食も110円引き 今回は110円引きになるお得なメニューを抜粋して紹介します。【110円引き】・上海老天鍋焼きうどん（1319円→1209円）・若鶏の竜田揚げ おろしポン酢＆テリタル定食（1319円→1209円）・夢庵うまか丼（1099円→989円）・上海老天丼（1099円→989円）・お子様うどんセット（439円→329円