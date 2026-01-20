【第21話（後編）】 1月20日 無料公開 【拡大画像へ】 小学館は1月20日、マンガワンにて原作・荻央翼氏、作画・近藤ユキオ氏によるマンガ「ダーウィンの大罪」第21話（後編）「欄干の芸術家」の無料公開を開始した。 「ダーウィンの大罪」は、悪魔に脅され悪事を働いていた青年・春川久梧が、ダーウィンを名乗る怪しい女と出会ったことから、悪魔を地獄へ送り返す戦いへと