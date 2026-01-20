立憲民主党・新潟2区から選出の菊田真紀子衆議院議員は20日、新党「中道改革連合」へ入党することを決めたと発表しました。「分断と対立をあおるような政治ではなくて、右でも左でもない、まさに真ん中の道を歩む政党の一員として戦っていきたい」と話しています。新党の結成後、選挙対策のために急きょ集まった県内の立憲・国会議員。その集まりで菊田氏は、新党について「新党名があまりにも昭和の香りがぷんぷんで…」と話し、