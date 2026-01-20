２０日の債券市場で、先物中心限月３月限は３日続落。衆院選の結果にかかわらず財政悪化が進むとの見方から売りが続き、午前１０時１０分すぎには１３０円８９銭をつける場面があった。 高市早苗首相は１９日夕に記者会見を行い、２３日に召集する通常国会の冒頭で衆院を解散すると正式に表明するとともに、衆院選で食料品にかかる消費税を２年間に限りゼロにする案の実現を自民党の公約として掲げる考えを示した。立憲民主