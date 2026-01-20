ヘリオスは２０日の取引終了後、急性呼吸窮迫症候群（ＡＲＤＳ）治療薬「ＨＬＣＭ０５１」のグローバル第３相臨床試験（ＲＥＶＩＶＥ－ＡＲＤＳ試験）の治験計画届出書を、医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）に提出したと発表した。患者組み入れを日本国内で先行的に取り組んだ後、並行して米国を中心としたグローバルでの治験を進める。 ＨＬＣＭ０５１はヘリオスが開発する体性幹細胞再生医薬品であ