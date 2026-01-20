ワールドツアーの日程を発表したBTSをめぐって、英メディア『BBC』が「BTS、超大型カムバックツアー発表で10億ドル規模の収益見込み」と題した記事を公開し、今回の再始動がもたらす経済効果に注目している。【写真】BTSメンバーに“奇襲キス”…日本人女性「蛮行」の瞬間BTSの前回ツアーを「K-POPアーティストとして記録を打ち立て、世界興行収入は約2億4600万ドル（約392億円）に達した」と振り返った同メディアは、米音楽誌ビル