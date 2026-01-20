近畿日本鉄道は1月22日（木）から、東武鉄道8000系電車風のラッピングを施した1252系の運行を開始する。 当面の間、1252系の2両1編成を奈良線、京都線、橿原線、天理線などで運行。車内広告では日光や鬼怒川温泉など東武沿線の観光地を紹介し、近鉄沿線の利用者に東武エリアの魅力を発信する。 東武鉄道でも今春をめどに「近鉄電車風」のラッピング車両の運行を予定している。詳細は決まり次第発表される。 これまでに